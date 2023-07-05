لجنة تفتيش مخازن الأدوية بوزارة الصحة الليبية تزور العيادة المجمعة “خالد بن الوليد”

الوطن|رصد

أجرت لجنة تفتيش وتقييم مخازن الأدوية والمعدات الطبية التابعة للحكومة الليبية، زيارة تفقدية صباح اليوم الاربعاء إلى عيادة خالد بن الوليد بمنطقة الماجوري؛ للإطلاع على طرق التخزين وآلية صرف الأدوية التخصصية وضمان وصولها للمواطن.

وقال المهدي القطروني عضو اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال زيارتها للعيادة على الطرق الصحيحة لتخزين الأدوية، لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بتسليم تقريرها الأسبوعي مرفق به كل الملاحظات إلى مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية عبدالسلام صباح، للاطلاع ووضع الحلول اللازمة للمشاكل التي تواجه المرافق الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز التخصصية وفقاً لاستراتيجية وزارة.

من جانبه قال عبد العظيم مرفوعة مدير عام عيادة خالد بن الوليد المجمعة إن العيادة تقدم خدماتها الصحية للمواطنين على مدار اليوم وإن إدارة الصيدلة والامداد بالعيادة تقوم بتوفير الأدوية الغير متوفرة بالمخازن بفضل تكاثف المجهودات، مشيرًا إلى أن العيادة تسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية.