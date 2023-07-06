“المقريف” يناقش المعايير الواجب توفرها في مدارس تعليم الكبار

ناقش وزِير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة المؤقتة “مُوسى المقريفْ” ووكِيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود” التّعميمات الخاصة بِنظام التّسجيل الدِّراسي لِتعليم الكبار وكيفية تفعيله واِنتظام التّسجيل فِي الموعد المُحدد من الوِزارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة إن النِّقاش تناول تطبيق الشروط الواردة في التّعمِيم الخاص بِنظام التّسجيل الدِّراسي لِتعليم الكبار، وتطبيق الشروط الواردة به، والمعايير الواجب توفرها فِي مدارس تعليم الكبار.

وتناول اللقاء تفعِيل مجالِس الآباء وفقاً للقرار رقم 573، ومتابعة اِلتزام مديري المدارس بِمرحلتي التّعليم الأساسي والثانوي، والمُعلِّمين بِتطبيق اللائِحة في كافة المؤسسات التّعليمية.

وأكّدتْ وكِيل الوزارة للشؤون التّربوية بأن الوزارة بِصدد نشر مذكِّرة توضيحية لِكيفية تفعيل اللائِحة، والتأكيد على مراقبي التّربية والتّعليم بِالبلديات بِضرورة العمل بالائِحة، وعقد ورش عمل لِمديري المدارس بِالخصوص.