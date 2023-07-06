| عطاف: الجزائر تدعم المسار السياسي لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا

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2023/07/05 على الساعة 23:36

: أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء انتخابات عامة، حسب وزارة الخارجية الجزائرية علي “فيسبوك”.

وشدد عطاف، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأذربيجانية باكو، على مساعي بلاده الهادفة لإعادة تفعيل مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، ومساندتها للمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة في ليبيا “تحضيرًا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية عصرية واحدة موحدة”.

وقال وزير الخارجية الجزائري إن الجزائر، التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن، بفضل دعم ومساندة أشقائنا وأصدقائنا من الدول الأعضاء في تجمعنا هذا، تؤكد التزامها بكل هذه القيم والمبادئ التي تشكل مرتكزاً لمواقفها المتزنة والمتوازنة إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية وتمثل في ذات الحين منبعاً لجهودها ومبادراتها الرامية للمساهمة في نشر الأمن والاستقرار.

وبخصوص الأزمة في السودان، فإننا ندين بأشد العبارات تواصل الاقتتال بين الأشقاء وما أسفر عنه من حصيلة مريعة من الخسائر، وندعو إلى هبة دولية يشارك فيها أبرز الفاعلين الدوليين والإقليميين للدفع بآفاق الحل السلمي لهذه الأزمة وإخراج السودان من دوامة العنف والانقسام.