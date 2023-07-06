الشح: يجب عدم الالتفات لمحاولة إضاعة الوقت وادخالنا بمعركة جديدة

ليبيا – علق المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح، على تصريحات القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر الأخيرة.

الشح قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن “حفتر ” ومن حوله مقتنعين تماماً بأنهم لا يستطيعون تحقيق أي انجاز أو القيام بأي عمل عسكري، مشيراً إلى أن حديث حفتر عن العمل العسكري أو التلويح به عبارة عن حديث أجوف ومكرر والهدف الرئيس هو المساومة على الأموال حسب زعمه.

وتابع “خطاب حفتر وعقيله غير واضح وإن كانوا بالفعل يريدون حكومة موحدة لماذا يتقاسمون الأموال؟ يمشون في طرق موازية مختلفة الأهداف لأن قسمة الاموال أن من يصرفها أجسام مختلفة وليس حكومة واحدة، الهدف الحصول على الأموال وربما لو شكلوا حكومة موحدة على رأسها بيدق تحركونه كما حماد في بنغازي في ذلك الوقت لن تقسموا الأموال لأنها كلها عندهم”.

واعتبر أن العملية هي عملية ابتزاز وعملية سياسية الغرض منها الحصول على ما في خزينة المصرف المركزي، مضيفًا “في كلمة حفتر قد رأيت تسجيل لها واستوقفني أن أحد الكومبارس أهدى لحفتر ساعه رولكس ربما حتى يحدد فيها ساعة الصفر الجديدة، الكلام الذي أؤكد عليه أن شعارات المهمشين أن الثروات هناك من يبذرها ونحن أحق فيها لأننا نعرف نصرفها هذه نظرية كاذبة، اليوم ليس هناك ممثل لليبيين ومن يتصارعون على الأموال ليس لديهم الشرعية للتصرف فيها ومن يستطيع أن يتصرف فيها ويحدد مسارات صرفها من ينتخبه الليبيين ليحكمهم المرة القادمة وهو مكتمل الشرعية”.

وأكد على أن إهمال تجديد الشرعية وإيجاد شرعية حقيقية دليل ثابت أن ما يستعمل من شعارات كاذبة الهدف منه الوصول للمال لتثبيت الوجود والاستمرار في الحكم والنفوذ لما لا نهاية وعدم اعطاء الليبيين فرصة اختيار من يحكمهم.

ورأى أن محاولة “حفتر” استغلال بعض الأمور لاتهام خصومه مقابل رفضه الكشف عن طريقة صرفه للأموال طوال السنوات الماضية، يعتبر أمر غير مقنع.

وبشأن صمت المصرف المركزي وحكومة عبد الحميد الدبيبة اتجاه ما وصفها بـ “الاتهامات” التي وجهت لهم من قبل حكومة أسامة حمّاد وخليفة حفتر، قال: “شخصياً في حال كنت في مكانهم لن أرد على كلام حفتر لأنه كلام مستهلك ولن أعيره اهتمام وهذه الشطحة للمرة الألف التي يقوم بها حفتر لذلك لا تستدعي ردود للتوضيح لأن كل شيء واضح”.

واختتم منوهًا إلى أنه ليس من المشجعين على بقاء حكومة الدبيبة على العكس يجب أنهاء هذه المرحلة لكن محاولة إضاعة الوقت وادخال البلاد في معركة جديدة لا يجب الالتفات لها لذلك يجب تحديد أولويات كيفية الوصول لانتخابات بحسب تعبيره.