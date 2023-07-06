ديوان المحاسبة والمجلس الأعلى لشؤون الطاقة يبحثان خطط تطوير قطاعي النفط والكهرباء

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عقد بمقر ديوان المحاسبة الليبي اليوم الأربعاء، الاجتماع العادي السادس للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة؛ لمناقشة خطط تطوير قطاعي النفط والكهرباء، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ووزير الاقتصاد وعدد من مدراء الإدارات بالديوان.

واستعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال الاجتماع خطة المؤسسة للأعوام 2023-2025 والتي تهدف إلى استقرار إنتاج النفط، وإجراء عدد من الصيانات الضرورية والمطلوبة، والتعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ الخطة التطويرية الرامية إلى الوصول بالإنتاج إلى ما يزيد عن 2 مليون برميل، بالإضافة إلى تدريب العناصر الفنية الوطنية لتحسين كفاءتهم.

وتناول الاجتماع الخطتين الثلاثيتين للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء التي ترمي إلى زيادة إنتاج النفط ليصل إلى 2 مليون برميل يوميًا، وزيادة إنتاج الطاقة لتصل إلى 16 جيجا وات، وفق مشروعات وبرامج تطويرية وجديدة.