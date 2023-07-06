هيئة الأوقاف توجه الأئمة بتنبيه المصلين في خطبة الجمعة على ترشيد استهلاك الكهرباء

وجهت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعميما إلى جميع خطباء المساجد إلى تنبيه المصلين في خطبة الجمعة القادمة على ضرورة المحافظه على التيار الكهربائي والترشيد في استهلاكه في فتره الذروة الصيفية.

وذكرت الهيئة، في خطابها، إنه بناء على خطاب من مدير الإدارة العامة لخدمات المستهلكين ورئيس اللجنة العليا لترشيد الاستهلاك واستقرار الشبكة ومدير إدارة خدمات المستهلكين بالجبر الأخضر بشأن الترشيد في استهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية، الذي سيكون له الأثر الكبير في استقرار الشبكة وعدم اللجوء لطرح الأحمال خلال هذه الفترة.

وطلبت من جميع الخطباء أن ينبهوا المصلين في الخطبة الثانية من الجمعة القادمة بتاريخ 19 ذي الحجة 7 يوليو على على ضرورة المحافظة على التيار الكهربائي والترشيد في استهلاكه لا سيما في فترة الذروة الصيفية الممتدة من 25 يونيو الى 15 سبتمبر 2 والحث عن القضاء الدين والتحذير من المماطله في سداده والوفاء بالعقود والعهود.