الديباني: مجلس الدولة يتراجع دوماً عن أي اتفاق يتم إبرامه ليستمر بالمشهد

ليبيا – انتقد الباحث القانوني والسياسي الليبي عبدالله الديباني استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والدولة وعدم تحقيق توافق بينهما، مشيراً إلى أن مجلس الدولة يتراجع دوماً عن أي اتفاق يتم إبرامه لرغبته في الاستمرار بالمشهد السياسي لأطول فترة ممكنة.

الديباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد”،رجح تحرك البعثة الأممية لدى ليبيا لتفعيل مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لوضع القوانين للانتخابات، داعياً إلى ضرورة ضم أعضاء لجنة “6+6” إلى اللجنة لوضع القوانين اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا.

وأكد أن الأزمة السياسية في ليبيا لا تحتمل التمديد لأي من الأجسام الحالية في ظل تمسك الشارع الليبي بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.