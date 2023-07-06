“المنفي” يبحث مع “دبيبة” و”الكبير” و”بن قدارة” تشكيل لجنة عليا لتنظيم الإنفاق العام

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم كل من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع ناقش مشروع المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية وما يتطلبه ذلك، من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى بقبول الليبيين كافة.

يذكر أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، طالب خلال لقاء مع القيادات العسكرية بمناسبة عيد الأضحى، بضرورة تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة على كافة ربوع البلاد.

وأكد حفتر، على تشكيل هذه اللجنة خلال المدة القليلة القادمة وتباشر أعمالها المطلوبة، مشيراً إلى أنه إذا تعذر انطلاق عمل هذه اللجنة لأي سبب كان فسيكون أبناء الشعب الليبي ومن جميع المناطق والمدن في الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط حتى ينعم أبناء شعبها بخيرات بلادهم التي حرموا منها بفعل الانتقائية والمزاجية والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته التي يجب إعادة النظر في كيفية توزيعها بشكل عادل ودائم.

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