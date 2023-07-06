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الولايات المتحدة تقدم التجهيزات الأرضية اللازمة لمطار سبها الدولي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

احتفلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء عبّر الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة ومع ممثلي المجالس البلدية، ممثلي المجتمعالمدني، والقادة المجتمعيين بتجهيز مطار سبها الدولي.

وقد أعلنت سفارة الولايات المتحدة عبّر موقعها الرسمي في توتير عن التجهيزات التي قدمتها الولايات المتحدة لمطار سبها الدولي وذلك فيإطار استراتيجية منع الصراع وتعزيز الاستقرار العشرية، والتي شملت تجهيزات أرضية مهمة لتحميل وإنزال الأمتعة، ووسائل لنقلالمسافرين، وسيارة إسعاف لتحسين العمليات من أجل ربط أفضل لجنوب ليبيا بباقي البلاد.

وأكدت السفارة أن جنوب ليبيا يمثل منطقة محورية لجهود أولية متسلسلة تحت مظلة استراتيجية تعزيز الاستقرار والذي من شأنه أن يؤسستدريجيًا نحو تقدم عبّر كامل ⁧‫ليبيا‬⁩. ⁦‪

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#مطار سبها الدولي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا

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الوطن الليبية

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