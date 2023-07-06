البعثة الأممية في ليبيا توضح حقيقة نية باتيلي الاعلان عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حقيقة الانباء المتداولة بشأن نية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الاعلان عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات.

وقالت البعثة في بيان “ننفي ما تم تداوله من أنباء عن نية باثيلي الإعلانَ عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات”.

وأضافت البعثة “نعتبر هذه الأخبار المزيفة جزءًا من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها”.

ودعت البعثة جميع وسائل الإعلام والناشطين إلى الاعتماد فقط على الموقع الرسمي للبعثة ومنصاتها المعتمدة.

واشارت البعثة إلى أن “باثيلي أكد التزامه بتكثيف مساعيه مع كل الأطراف للتوصل لاتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية”.

وأكدت أن “باثيلي ملتزم بمواصلة الجهود لضمان تنفيذ القوانين التي أعدتها لجنة الـ 6+6، تمهيداً لإجراء انتخابات ناجحة”.