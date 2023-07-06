السريري: خارطة الطريق لتشكيل حكومة جديدة هي مطلب شعبي وضروري

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة فتح السريري ،إن خارطة الطريق المقترحة للبلاد تنص على تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية، بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية 12 حقيبة.

السريري وفي مقابلة مع وكالة “أنباء العالم العربي” وفقا لما نقلته قناة “العربية” أوضح أن الترشيحات والتزكيات ستكون من خلال مجلس النواب والدولة.

وأكد أن خارطة الطريق لتشكيل حكومة هي مطلب شعبي وضروري من أجل توحيد السلطة التنفيذية لإجراء الانتخابات، لأنه من غير المقبول إجراؤها في ظل وجود حكومتين في البلاد، وهذا الأمر مطروح منذ فترة للنقاش بين الأطراف الليبية.

وأشار إلى أن خارطة الطريق تحمل نفس المقترحات التي طرحت عام 2017، والتي قال إنها على طاولة البحث عند كل الأطراف، والآن هي الطريق الأفضل للوصول لحل وسط لتنفيذ الانتخابات.

وتابع السريري حديثه: “النقاشات جارية حاليا بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والقوى السياسية من أجل الوصول إلى توافق عليها”.

وفيما يتعلق بعمل الحكومة المصغرة، قال السريري إنه سيقتصر على تقديم الخدمات الأساسية، وأيضا الإشراف على الانتخابات من الناحية المادية والأمنية.

السيري أنهى تصريحه بالقول إن مجلس النواب هو الجهة المخولة بإعطاء الشرعية والاعتماد للحكومة المصغرة بالتوافق مع مجلس الدولة، ومنحها ميزانية مؤقتة فقط لإجراء الانتخابات والإشراف عليها.