البعثة الأممية: الأخبار المزيفة عن إعلان باتيلي لخارطة الطريق المرتقبة للانتخابات هدفها التضليل

الوطن| رصد

نفت البعثة الأممية ما تم تداوله من أخبار عن إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي لخارطة طريق مرتقبةللانتخابات، وتؤكد أن هذا الخبر المزيف جزءًا من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبونبها.

ودعت البعثة الأممية في بيانٍ لها جميع وسائل الإعلام والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد فقط على موقعها الرسميومنصاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار الدقيقة والبيانات الموثوقة.

وأشارت البعثة أن المبعوث الأممي أكدّ خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، التزامه بتكثيف مساعيه لجمع كل الأطراف والمؤسساتالمعنية، بغية التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة الـ 6+6.