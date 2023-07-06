الدغاري: الوضع السياسي الحالي حرج.. وهناك هدر للمال العام بشكل كبير جداً

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، الوضع السياسي الحالي بـ”الحرج”والدولة الليبية عادت للانقسام كما كان في 2016.

الدغاري وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ،اعتبر أن ما يحدث الآن ما هو إلا عناد ومسائل شخصية بين بعض أطراف الأزمة.

وأوضح أن هناك هدر للمال العام بشكل كبير جداً لم يحدث من قبل.

ورأى أن الحل حاليا هو تبني البعثة الأممية لمخرجات لجنة 6+6 والذهاب نحو الانتخابات.

الدغاري أكد أن مخرجات اللجنة ملزمة ونهائية وإن كان هناك تعديل سيجرى عليها فسيكون من اللجنة نفسها.