النائب العام : ضبط 74 شخصًا في الزاوية بتهم قتل وتجارة المخدرات

ليبيا – أعلن مكتب النائب العام القبض على 65 متهما بارتكاب جرائم ضد النفس في مدينة الزاوية كان جلهم غائباً عن الإجراءات منذ سنوات، و9 من أرباب تجارة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

أعضاء الضبط القضائي المنسَّبين إلى الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية باشروا بحسب مكتب النائب العام اختصاصاتهم بمعية القوة الأمنية المنوط بها إجراء مخطط التدابير الاحتياطية قِبَل المتهمين بارتكاب الانتهاكات التي طالت حقوق بعض السكان في مدينة الزاوية، وكذلك الضالعين في إدارة أنماط التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فترتَّب عن النشاط الإجرائي وصول الضابطة القضائية إلى خمسة وستين متهماً بارتكاب جرائم ضد النفس، كان جلهم غائباً عن الإجراءات منذ سنوات.

كمت أدركت جهة الاستدلال تحت إشراف الإطار القضائي في مكتب النائب العام، غاية حلِّ تعقيدات تنظيم أنشطة غير مشروعة،بضبط تسعة متهمين من أرباب تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وإحضارهم؛ وتحديد هوية المنخرطين في هذا النشاط جميعهم.

ووجه النائب العام عقب مطالعة نتائج العمل الضبطي النيابات والمكونات الأمنية بالاستمرار في نشاطها القضائي تعزيزاً لسيادة القانون، ومواصلة العمل وفق آليات ضامنة لتضافر سلطات إنفاذ القانون حول مكافحة آفة المخدرات،وملاحقة مرتكبي جرائم القتل.