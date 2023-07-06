صوان: التوزيع العادل للثروة قضية حقيقية تحتاج إلى معالجات علمية

ليبيا – أكد القيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي،أن قضية التوزيع العادل للثروة قضية حقيقية تحتاج إلى معالجات علمية خاصة في الجنوب والشرق وبعض مدن الغرب.

صوان وفي كلمة له خلال معايدة للحزب الديمقراطي ،بحسب مانقلته شبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أوضح أن مشكلة التوزيع العادل للثروة تحتاج إلى معالجات علمية، فهي لا تتعلق بالمرتبات،بل تتعلق بالتطوير وتوزيع مشاريع التنمية والإيرادات والشركات على كل ليبيا؛ للحصول على انتعاش اقتصادي في كل المدن المناطق.

وأضاف:” الغبن سواء كان مقصودا أو غير مقصود فهو موجود في ليبيا ويشعر به أهالي الجنوب والشرق وبعض مناطق الغرب؛ بسبب الانقسام وتردي الأوضاع”.

وأشار إلى أن حركة المال والاقتصاد وتواجد الشركات والسفارات وكل المناشط التي تحرك الاقتصاد تتركز في العاصمة وما حولها، وهذا يُشكل ضغطا على سكان العاصمة وهم ضحية هذا الازدحام.

ولفت صوان انتباه أعضاء الحزب وكل الليبيين، أن أهالي الجنوب عاجزون عن الحصول على أمصال العقارب والتحرك في طريق معبدة ولا يمكنهم الحصول على الأساسيات في الخدمات الصحية والتعليمية لذلك يشعرون بالغبن.

وأكد أن حزبه يسعى أن تكون هناك معالجات جذرية تتمثل في توحيد مؤسسات الدولة وإيجاد سلطة تنفيذية موحدة تضم كل مناطق ليبيا في ظل نظام لا مركزي، تستطيع إيصال كل الخدمات وتوزيع عادل للأنشطة الاقتصادية.

وتابع صوان حديثه:” لا نستطيع أن نحدد موعد ثابت للانتخابات، ولكن نستطيع أن نتفاءل بإجراء الانتخابات”.

وأردف:”الليبيون أصبحوا يجلسون دون أي حواجز ويلتقون في أي مكان وهذا لم يكن موجودا في السابق، هذه الحواجز كسرت بفضل جهود التيار الوطني لا سيما الحزب الديمقراطي”.

صوان ختم:”حققنا شوطا كبيرا في إذابة الجليد ونزع فتيل الأزمة وإبعاد شبح الحرب”.