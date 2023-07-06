عمار: يجب قطع دابر الميليشيات التي أثخمت بالغنى والثراء الفاحش جراء تهريب البنزين والبشر

ليبيا – طالب آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار،بقطع دابر الميليشيات التي أثخمت بالغنى والثراء الفاحش جراء التهريب للبنزين والبشر.

عمار وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال” على كل حال ،أي خطوة تحت إطار الدولة ومؤسساتها الأمنية لفرض هيبة الدولة والأمن والأمان، تعد انعكاسا على المرآة لصورة خالية من الشوائب، هذا إذا لم تكن الدولة عينها على (الكرمة)”.

وأضاف:” فالمليشيات المحترفة التي أثخمت بالغنى والثراء الفاحش جراء التهريب للبنزين والبشر ينبغي أن يقطع دابرها ، وتكون هذه الأمور عصى في يد الدولة تلوح بها هنا وهناك كأسلوب ضغط على دول تلعب بذيلها”.