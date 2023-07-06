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الدرقاش: على حكومة الدبيبة والنيابة العامة ملاحقة حفتر قضائيًا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ثمن مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني، جهود حكومة تصريف الأعمال وأجهزتها الأمنية والنائب العام في ملاحقة “القتلة والمجرمين في مدن الساحل الغربي” .

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” لكن ينبغي أن لا تتوقف عند حدود مدينة الزاوية وزوارة، فمدن ومناطق ليبيا تعاني جميعها من هؤلاء القتلة المجرمين وعلى رأسهم مجرم الحرب خليفة حفتر” حسب زعمه.

وأضاف الدرقاش:” عندما تطبقون القانون على الجميع دون استثناء أو محاباة حينها نرفع لكم القبعة ونشد على أيديكم”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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