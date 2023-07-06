الدرقاش: يجب على حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية ملاحقة “حفتر”

أثنى مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني على جهود حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية والنائب العام في ملاحقة من سماهم “القتلة والمجرمين” في مدن الساحل الغربي وقال “هي جهود تُذكر فتُشكر”.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لكن ينبغي أن لا تتوقف عند حدود مدينة الزاوية وزوارة فمدن ومناطق ليبيا تعاني جميعها من هؤلاء القتلة المجرمين وعلى رأسهم مجرم الحرب أسير تشاد خليفة حفتر. عندما تطبقون القانون على الجميع دون استثناء أو محاباة حينها نرفع لكم القبعة ونشد على أيديكم” وفق تعبيره.