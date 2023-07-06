عرب نيوز: ليبيا تفتقد للأحزاب وعليها مواجهة هذه التحديات الصعبة لإنشائها

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي الضوء على حاجة ليبيا إلى هيكل سياسي مستقر بعد أكثر من عقد زمني من الانتقال الغامض.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تسائل حول جاهزية البلاد لتقبل السياسة الحزبية في ظل معاناتها من استمرار الاضطرابات المرافقة للجهود المتضافرة لتصحيح المسار مشيرا إلى أن من بين الضحايا المؤسفة لهذه الفوضى الدائمة دور الأحزاب السياسية المفقود.

ووفقا للتقرير لتأثيرات الخلفية الاجتماعية والسياسية المعقدة لليبيا الآن وحالة الذعر بين الفصائل المتقلبة المعتمدة على عدم اليقين المتفشي لعزل نفسها عن الشفافية والمساءلة في الديموقراطية المستقرة المفقودة مشيرا لوجود نفور من فكرة التنظيم السياسي في سياق عملية تشكيل نظام حكم متميز ضامن للحريات المدنية.

وأضاف التقرير أن الثقافة القبلية والمحلية الراسخة تمثل حاجزا كبيرا أمام قبول الأحزاب السياسية ونموها وتمكين الثقافة الشاملة والتعاونية التي يمكن أن تلهمها متحدثا عن حالة التردد بين النخبة الحاكمة التي تخدم مصالحها الذاتية في ليبيا ووجوب إدراك فائدة ثقافة الحزب السياسي الوظيفية.

وتابع التقرير إن هذه الفائدة تتمثل في الجهود المبذولة لتعزيز الانتقال الديموقراطي وتوحيد الدولة لأن الأحزاب ضرورية للغاية في أي نظام ديموقراطي لتمثيل مجموعة متنوعة من المصالح وتوفير بدائل سياسية وهو أمر مطلوب بشكل عاجل نظرا لتنوع المجموعات والمصالح ووجهات النظر المجتمعية.

وبين التقرير أن الأحزاب تعمل بصفة آلية تمكن المواطنين من التعبير عن استيائهم وممارسة تأثيرهم واتخاذ قراراتهم عبر صناديق الاقتراع والمشاركة المدنية النشطة بطريقة منظمة وفعالة مؤكدا أن الفوضى التي تعيشها البلاد اليوم لم تمنع مطالب الجمهور الليبي بالديموقراطية الناجحة.

وأوضح التقرير إن هذه الديموقراطية تتطلب وجود نظام حزبي سياسي متنوع يمثل الأصوات والاهتمامات الليبية المتنوعة في يوقت من الممكن فيه أن يكون إنشاء الأحزاب السياسية محوريا في تحقيق هذه الأهداف لا سيما إذا استغنت مثل هذه التطلعات عن المثالية وتعلمت من الإخفاقات وأوجه القصور.

وأضاف التقرير إن إنشاء الأحزاب السياسية الرسمية قد يفرض بعض الهياكل التي تمس الحاجة إليها والمساعدة في تنظيم هذه الفوضى وبالتالي تسهيل الحكم الفعال فضمن هذا الإطار يمكن للأحزاب السياسية بل وينبغي لها أن تكون بمثابة منصات لمناقشات السياسات وصنع القرار وتعبئة الرأي العام.

ووفقا للتقرير بات حماس المجتمع الدولي لحوكمة منظمة بعد شلل ليبي دام عقدا من الزمن واضحا فقد يوفر الانتقال الديموقراطي الذي أقرته البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي المنصة اللازمة لتأسيس ثقافة حزبية سياسية دائمة في وقت لا يعد فيه إنشاء الأحزاب شرطا كافيا لظهور نظام سياسي فعال ومسؤول.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى عدم إمكانية إنشاء الأحزاب السياسية بين عشية وضحاها لحاجتها إلى الرعاية والعناية والتطور بمرور الوقت مؤكدا أن نجاحها مرتبطا بتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع الأوسع والانفتاح على التعلم من الأخطاء والإخفاقات والنجاحات وبناء المصداقية عبر الوفاء بالوعود.

وأضاف التقرير أن ثقافة الحزب القوية قادرة على التغلب على سياسات الهوية وتعزيز حوار سياسي شامل ومفتوح ومتجاوب مع المصالح المتنوعة والمتنافسة فضلا عن دور الأحزاب الرئيسي في تطوير بيئة تمكينية للحكم الديموقراطي عبر مشاركة نشطة في مناقشة السياسة العامة والمنافسة الانتخابية.

وبين التقرير أن لحالة ليبيا خصوصية وأهمية ما يتطلب دراية بالعلاقة التاريخية الفريدة للبلاد مع الأحزاب بعد أن أدت التجارب السابقة إلى انعدام الثقة على نطاق واسع في المنظمات السياسية الكبيرة فيما قوبلت محاولات إنشاء ثقافة حزبية بمقاومة فصائل تعتبر الحزب تهديدا لاستقلاليتها.

وأضاف التقرير إن الأمر انتهى باستخدام تلك المحاولات عبر أدوات متطورة لتقليل المشاركة والانخراط فقد تؤدي الانقسامات السياسية والأيديولوجية العميقة الجذور بين السكان الليبيين لوفرة أحزاب ذات أهداف متضاربة ما يزيد من عدم الاستقرار السياسي بدلا من الحد منه.

وأوضح التقرير أن مرد الانقسامات مظالم تاريخية وتفاوتات إقليمية في وقت غرق فيه النسيج المجتمعي في القبلية والإقليمية ما قد يؤدي إلى تفاقم هذه التفاوتات ويحفز مشهدا مستقطبا وفوضويا لا يمكن إصلاحه مبينا أن الأحزاب عملت بشكل أساسي منذ العام 2011 بصفة قنوات فاقمت الاستقطاب السياسي.

وأضاف التقرير أن هذه الأحزاب عملت على تعزيز التحيزات الإقليمية أو القبلية في وقت لا زال فيه المشهد الأمني الليبي مشبعا بمجموعة متنوعة من الكيانات المسلحة المهددة بشكل كبير تطوير هيكل حزبي سياسي شامل فيه والقادرة على التلاعب بالأحزاب لتحقيق مكاسب شخصية.

وتابع التقرير إن هذه الكيانات تحارب بشدة أي أحزاب تقوض مصالحها أو مصالح رعاتها الأجانب ما يعني أن هذه الديناميكية الأمنية غير المستقرة ستؤدي إلى الإضرار بإنشاء والحفاظ على ثقافة حزبية نابضة بالحياة في وقت تبحر فيه ليبيا في مياه مضطربة.

وأضاف التقرير إن الوقت وحده سيحدد ما إذا كانت البلاد مستعدة لتبني ثقافة حزبية سياسية شاملة إلا أن الوضع الحالي ليس واعدا إذ لا يزال الافتقار المستمر للثقة العامة في الأحزاب واضحا ما يشير إلى أن مجرد إنشاء نظام حزبي لا يكفي لديموقراطية مزدهرة ولا يعد علاجا سحريا لكل المشاكل.

وبحسب التقرير فأن قلة الخبرة السياسية والنضج بين السكان مؤشرات قد تفرض قيودا على العمل الفعال للأحزاب لأن احتمال وجود ثقافة حزبية سلاحا ذو حدين لكونها تقدم وعدا بالديموقراطية والحكم المنظم والدعم الدولي فيما ستواجه عض التحديات الصعبة.

وأوضح التقرير إن هذه التحديات تتمثل في القبلية والفصائل المسلحة القوية وعدم النضج السياسي ما يعني إن تحقيق التوازن في هذا السيناريو هو تحد هائل وحاسم يواجه البلاد ما يقود بالمجمل لطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت ليبيا مستعدة لثقافة حزبية سياسية أم لا.

واستدرك التقرير بالتأكيد على وجوب أن لا يكون الشاغل المباشر بالضرورة هو ما إذا كان ينبغي إنشاء أحزاب سياسية بل يجب أن يكون بالأحرى كيفية إضفاء طابع مؤسسي معزز للوحدة الوطنية ومشجع للثقة العامة وضامن لتمثيل المصالح المتنوعة عبر المجتمع الليبي ومساهم في انتقال ديموقراطي مستدام.

وأضاف التقرير أن ليبيا لو أرادت أن تتقدم نحو ديموقراطية وظيفية شاملة فهي بحاجة لمواجهة نفورها التاريخي من السياسة المنظمة واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتعزيز ثقافة سياسية تستوعب هويتها متعددة الأوجه ومواجهة تحديات اجتماعية كبيرة في سياق تعاوني جماعي من القاعدة للقمة.

ترجمة المرصد – خاص