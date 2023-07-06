البعثة الأممية تنفي إعلان باتيلي خارطة طريق مرتقبة للانتخابات الليبية

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأنباء المتداولة بشأن نية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، الإعلان عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا.

وقالت البعثة، في بيان لها، إن هذا الخبر المزيف جزءا من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها _ على حد وصفها.

وخلال البيان، دعت البعثة جميع وسائل الإعلام والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد فقط على موقعها الرسمي ومنصاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار الدقيقة والبيانات الموثوقة.

كما أكدت البعثة، أن باتيلي خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، التزم بتكثيف مساعيه الحميدة وجمعِ كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة الـ«6+6»، لضمان قابليتها للتطبيق تمهيدا لإجراء انتخابات ناجحة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري، أن لجنة الشؤون القانونية بالمجلس وضعت ملاحظتها على مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، تمهيدا لإحالته وعرضه في الجلسة العادية القادمة للمجلس الأعلى للدولة.