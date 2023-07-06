اجواء ساخنة.. حالة الطقس اليوم الخميس 06 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 05 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد على مناطق شمال غرب ليبيا.

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راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ، ومـابين (33-37)مْ على الدواخل, وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-31)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ.