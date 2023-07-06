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غازيني: ما تحتاجه ليبيا هو حوكمة أفضل ومزيد من الرقابة المؤسسية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/ رصد

استبعدت كلوديا غازيني خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية أن يكون مسار الانتخابات قابلاً للتطبيق حقًا في ليبيا.

وقالت غازيني، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي: “بما أن أصحاب المصلحة الليبيين لا يظهرون أي اهتمام حقيقي بإجراء الانتخابات ويستمرون في الاختلاف بشأن المتطلبات اللازمة للترشح في الانتخابات الرئاسية، فإن هناك حاجة إلى إعادة التفكير في المسار“.

وأشارت إلى أن ما تحتاجه ليبيا هو حوكمة أفضل، ومزيد من الرقابة المؤسسية والمؤسسات العاملة.

وتابعت: “إذا لم يكن بالإمكان إجراء الانتخابات، فنحن بحاجة إلى البدء في التفكير في أدوات جديدة وأهداف جديدة، ولا أخفي عنكم قلقاً أكيداً من تصاعد التوتر بين الفصائل الليبية وخطر اندلاع حرب جديدة“.

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كلوديا غازيني لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ليبيا

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الوطن الليبية

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