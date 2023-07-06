السنوسي إسماعيل: الدولة غالبة حتى لو كانت ممتطية “حمار هزيل”

قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل، إن الخارج على القانون هالك، وأن الدولة غالبة ولو كانت ضعيفة حاليا.

كتب قائلًا على فيسبوك “لو كان لقمان الحكيم حياً و طلبت نصيحته سيقول لي: يا بني إن حبال القانون طويلة وكل حق قد يضيع يا بني إلا حق الدولة فحتى لو كنت ممتطياً جواداً أصيلاً و الدولة تمتطي حماراً هزيلاً فسوف تلحقك الدولة وتستخلص حقوقها منك يوماً ما فإياك يا بني أن تستهزئ بالدولة مهما كانت ضعيفة وإياك أن تخترق القانون مهما كان معطلاً فالدولة غالبة وإن طال الزمن والخارج على القانون هالك لامحالة وإنما هي أيام متقلبة المتغطي بها عريان”.