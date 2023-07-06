الحجاج الليبيين يستعدون للعودة إلى ليبيا اعتبارا من السبت

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يستعد حجاج بيت الله الحرام الليبيين للمغادرة إلى ليبيا بعد وصول أولى المجموعات الأربعاء إلى المدينة المنورة، وفق ما أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

وقالت الهيئة، إن رحلات العودة إلى ليبيا ستبدأ يوم السبت 08 يوليو 2023. وأضافت أن إجمالي عدد الرحلات 34 رحلة بواقع 3 رحلات يوميًا إلى مطارات معيتيقة وبنينا ومصراتة وطبرق وسبها.

وقالت الهيئة، إن من المتوقع أن تكون آخر رحلة يوم 18 يوليو 2023.

وأكدت الهيئة، أن بعثة الحج الليبية أعدت خطة لاستقبال الحجاج وتسكينهم في مدينة المنورة.