البعثة الأممية تنفي طرح مبعوثها لـ “خارطة طريق للانتخابات” في ليبيا

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما تداولته عددٌ من وسائل الإعلام عن عزم رئيسها “عبدالله باتيلي” الإعلان عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا.

واعتبرت البعثة في بيان صدر الخميس، أن هذه الأخبار “المزيفة” هي جزء من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها، مطالبة جميع وسائل الإعلام بالاعتماد فقط على موقعها الرسمي ومنصاتها للحصول على الأخبار الدقيقة والبيانات الموثوقة.

وأكدت البعثة أن “باتيلي” ملتزم بتكثيف مساعيه لجمع كل الأطراف والمؤسسات المعنية بما في ذلك مجلسي النواب والدولة، بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة الـ 6+6، لضمان قابليتها للتطبيق تمهيداً لإجراء انتخابات ناجحة.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة

