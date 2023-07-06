التعليم العالي الليبية تسلم تجهيزات القاعات النموذجية لجامعتي الزيتونة وسرت

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنه تم تسليم تجهيزات لجامعتي الزيتونة وسرت.

وأضافت وزارة التعليم العالي في بيان لها، أن تلك التجهيزات تخص القاعات النموذجية في جامعتين، وتشمل كراسي وسبورات ذكية وغيرها من المستلزمات.

وأول أمس، باشرت اللجنة المكلفة بتسلم معدات المعامل التعليمية في جامعة طرابلس فتح حاويات المعدات المُوردة من الوزارة، بحضور رئيس الجامعة المكلف خالد غومة.

وأشارت الوزارة إلى أن المعدات ستوزع تباعا على كليات جامعة طرابلس، كل حسب احتياجها. كما ستعد الجامعة تقريرا مُفصلا حول عملية تقسيم المعامل التعليمية.