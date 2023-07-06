الحصادي: الحكومات عندنا تعمل بعيوب المركزية فقط

رأى عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، أن الحكومات عندنا تعمل بعيوب المركزية فقط.

وقال الحصادي في تغريدة عبر «تويتر»: “المركزية: نظام إداري ومالي يُعمل به في بعض الدول، له عيوب وبعض المزايا، وللأسف الحكومات عندنا تعمل بعيوب المركزية فقط؛ كتركيز السلطة التقديرية والاجرائية «الحصرية الإدارية والمالية»”.

وأضاف “فهل يعقل أن إدارة في وزارة بالعاصمة تحتكر سلطة البث والتقدير النهائي فى جميع القضايا والإجراءات؟”.

وتابع في تغريدة أخرى “تركيز السلطة التقديرية في مكتب وحيد في وزارة لدى شخص وحيد هو تعطيل لمصالح وأعمال المواطن وبطء في إنجاز المعاملات والإصرارعلى هذا العمل يرتقي إلى مستوى إهانة المواطن وإضاعة حقه، وهذه المركزية والبيروقراطية والأنانية لم تحم المال العام من الفساد والإهدار ولا الوظيفة من المحسوبية كما يدعي البعض”.