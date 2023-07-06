النعمي: الموقف الأمريكي يتجه إلى خلق حالة من الانقسام في ليبيا

تحت عنوان “هل ليبيا تتجه إلى التقسيم؟”، قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف “حكومة الإنقاذ”، إن التصريح الأخير للمبعوث الأمريكي الخاص واثارته لفزاعة التوزيع العادل للثروة في ليبيا يعتبر مؤشر خطير جداً إلى أنه من ثوابت السياسة الأمريكية الإبقاء على حالة الانقسام في ليبيا، والعمل على ترسيخها وتعميقها.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن “الحديث عن التوزيع العادل للثروة يفترض اولا وجود توزيع غير عادل وهو أمر لا تدعمه البيانات الاقتصادية والمالية الرسمية. ويشير ثانيا إلى وجود كيانات وفئات يوجد بينها تعارض في المصالح واختلاف في الرؤى ولا تتوفر لديها إرادة العيش المشترك في ربوع وطن واحد. مثل هذه التصريحات تفضح حقيقة الموقف الأمريكي الذي يتجه إلى خلق حالة من الانقسام في ليبيا يستحيل معها قيام الدولة”.