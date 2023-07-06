ليبيا.. ارتفاع في درجات الحرارة والقصوى تصل لـ 43

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بداية من الغد على مناطق شمال غرب البلاد.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز اليوم الخميس، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و43 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من الغد.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.