نقابة هيئة التدريس الجامعي تمهل حكومة الدبيبة أسبوع لتحقيق مطالباتها

الوطن| متابعات

أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عن مواصلة الجهود حتى تتحقق مطالب أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل والأطباء للبدء فوراً في إجراءات التفويضات المالية لإصحاب القرارات السابقة.

وأضافت في بيان لها نستغرب مواصلة الحكومة المنتهية جهودها واهتمام رئيسها بمشاريع عودة الحياة في كافة المجالات والتوسع الشديد في الإنفاق وتجاهل أهمية الإيفاد الذي يسهم في بناء الإنسان وتنمية الموارد البشرية التي تعد حجر أساس في تطوير الكادر البشري لسد العجز داخل مؤسسات التعليم العالي والطبي وحرمان أصحاب الحق الأصيل من تنفيذ قرارات إيفادهم.

واستهجنت تحجج محافظ مصرف ليبيا المركزي بعدم توفر الموارد المالية ما أدى لإيقاف عجلة التفويضات المالية منذ سنة 2015 ، واستبدالها بنظام الإحلال غير القانوني في الأرباع الذي أدى إلى استنزاف مخصصات الدراسات العليا بالخارج للتعليم العالي وصرفها على غير مستحقيها من الفئات المستهدفة بالإيفاد من أعضاء هيئة تدريس ومعيدين وأوائل وأطباء وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

ودعت إلى لقاء عاجل مع رئيس الحكومة المنتهية والجهات المعنية بالإيفاد لمعالجة هذا الملف، ووضع مطالب منتسبيها موضع التنفيذ.

وأمهلت الحكومة المنتهية مدة أسبوع للاستجابة وإلا سنضطر بعدها إلى النزول للشارع وإعلان حالة العصيان المدني التي ستؤدي إلى شلل تام في مؤسسات التعليم العالي والتقني والصحي،

وختمت ” نحمل الحكومة مسؤولية ذلك والآثار المترتبة عليه ونعلن أننا في حالة انعقاد وتشاور مستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة لكافة الفئات وأننا لسنا طرفاً في أي تجاذبات سياسية ونرفض تسيس مطالبنا لخدمة صراعات أو تحقيق مصالح شخصية لأي طرف كان.”