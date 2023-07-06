“بنغازي” تستضيف المؤتمر العربي الأول للطاقات المتجددة والمستدامة

تحت رعاية شركة الخليج العربي للنفط وبإحدى قاعاتها الرئيسية افتتحت يوم الثلاثاء فعاليات (المؤتمر العربي الأول للطاقات المتجددة والمستدامة) الذي تواصل لمدة يومين.

وساهم في تنظيم هذا المؤتمر العلمي لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب، جامعة بنغازي، جهاز الطاقات المتجددة، جامعة عمر المختار، شركة الكهرباء، نقابة المهن الهندسية،

وشارك في هذا المؤتمر العديد من المهندسين والمتخصصين في الطاقات المتجددة والمستدامة من مختلف الدول العربية مثل مصر ، الأردن ، البحرين ، العراق ، فلسطين ، سوريا ، المغرب.

واستهل ناجى المغربى رئيس المؤتمر بكلمة افتتاحية رحب فيها بكافة الحاضرين قائلا بأننا نعقد المؤتمر العربي الأول للطاقات المتجددة والمستدامة هذا اليوم لنؤكد أن الطاقة من أهم مصادر حقوق الإنسان لافتا أن من الواجب علينا تحدي كافة الصعوبات والخروج بتوصيات يؤخذ بها بعين الاعتبار للاستفادة منها.

فيما أكد المهندس عوض البدري وزير الكهرباء بالحكومة الليبية على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات وتنفيذ توصياتها والعمل على توطين الطاقة الشمسية من خلال إعداد خطط ودراسات مع الشركات العالمية.

وتناول وزير الكهرباء في كلمته ضرورة الاستفادة من تنوع مصادر الطاقة البديلة خاصة الطاقة المتجددة وخلق تعاون مثمر وبناء مع الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.