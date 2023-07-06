“خبر مزيف”.. البعثة الأممية تنفي نيّة باثيلي الإعلان عن خارطة طريق للانتخابات في ليبيا

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نفت البعثة الأممية في ليبيا، نية إعلان المبعوث الأممي عبدالله باثيلي عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا، قائلة إن ما تمّ تداوله عبارة عن “خبر مزيف”.

وقالت البعثة في بيان إنها تابعت ما تداوله عددٌ من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية من أخبار مختلقة بشأن نية باتيلي، الإعلان عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا.

وأضافت، أنّها تعتبر هذا “الخبر المزيف” جزءًا من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها.

ودعت البعثة جميع وسائل الإعلام والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد فقط على موقعها الرسمي ومنصاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار الدقيقة والبيانات الموثوقة.

وقالت البعثة الأممية، إن باثيلي أكدّ، خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، التزامه بتكثيف مساعيه الحميدة وجمع كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة الـ 6+6، لضمان قابليتها للتطبيق تمهيداً لإجراء انتخابات ناجحة.