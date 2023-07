عقيلة: هدفنا تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كشف رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، عن وجود اتفاق بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” لتشكيل حكومة موحدة تشرف على عملية الانتخابات في ليبيا.

وأضاف صالح في كلمته أمام عدد من مشائخ وأعيان وحكماء “العبيدات” بمنطقة “الأبرق” أن المجلس قد أصدر القوانين التي على ضوئها سيتم إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان قام بدوره في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وفق قوله.

وعن القوانين الانتخابية، أبدى “صالح” اعتراضه بشأن مسألة الانتقال إلى جولة ثانية حتى في حال الحصول على نسبة 50+1 للمترشح، معتبرا أن الخطوة ستساهم في تعطيل المشهد وربما الدخول في دوامة الحرب، على حد قوله.

وأشار صالح إلى أن باقي القوانين تعد بسيطة وبالإمكان التعديل فيها أو تمريرها، لافتا إلى أن مقترح المشروع معروض على مجلس النواب للنظر فيه.

هذا ودعا رئيس المجلس النواب إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل بمقر البرلمان بمدينة بنغازي لمناقشة مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

المصدر: المكتب الإعلامي لمجلس النواب

