النهر الصناعي في ليبيا: زيادة حصة سرت من المياه

أصدر رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي، ناصر أبوبطينة، توجيهات بزيادة حصة سرت من المياه، البالغة 40 ألف متر مكعب يوميا حاليا.

والتقى رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي، بعضو مجلس النواب عن دائرة سرت، حسن الزرقاء، وعميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني؛ وبحثوا الوضع المائي في المدينة وبخزان القرضابية.

وخلال الاجتماع، أشار المعداني إلى معاناة المدينة في ظل نقص المياه. كما لا يتعدى المخزون الاحتياطي بخزان القرضابية مليونين و400 ألف متر مكعب من المياه.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاستعجال بصيانة خط مياه “السدادة – القرضابية”، للاستفادة منه في دعم الإمداد المائي لمنطقة سرت.