«حليمة وعماد» يعتمدان جداول المواد المخدرة بعد التحديث

اعتمد وزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي، ووزير العدل، حليمة عبد الرحمن، جداول المواد المخدرة بعد التحديث.

وقال بيان صادر عن وزارة عدل الدبيبة: “اجتمعت وزيرة العدل، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، بمكتبها مع وزير الداخلية المكلف، عماد مصطفى الطرابلسي، لبحث ومناقشة إجراء تحديث بجدول المواد المخدرة بإضافة مجموعة عقاقير للجداول، بحضور مدير إدارة التدريب بالوزارة ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث ومدير المكتب القانوني بوزارة الداخلية”.

وأضاف البيان “أكدت الوزيرة خلال الإجتماع أن مشكلة تعاطي المخدرات تشغل العالم أجمع لما لها من أثر تدميري على المجتمعات وعاملًا رئيسيًا في الكثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والصحية، وهو ما دفعنا لبذل الكثير من الجهد لمحاربة انتشارها ولما ينتج عن آثارها على الفرد والمجتمع”.

وتابع “في ختام الاجتماع تم اعتماد الجداول من الوزيرة ووزير الداخلية المكلف للمُركبات المضافة حسب تحديثات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بطريقة علمية كيميائية حسب الاشترطات العالمية القابلة للتحديث”.