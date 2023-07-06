اونماخت: زرت مشروع من أضخم مشاريع المياه في العالم

زار السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل اونماخت، جهاز النهر الصناعي، والتقى برئيس الجهاز ناصر بوبطينة، لبحث تأمين إمدادات المياه، والمشاريع التي تقوم الشركات الألمانية بتنفيذها.

وقال اونماخت، إنه تشرف بزيارة جهاز النهر الصناعي الذي يعتبر من أضخم مشاريع المياه في العالم، حيث التقى برئيس الجهاز السيد بوبطينة الذي أطلعنا مع مهندسيه على كيفية تأمين إمدادات المياه للشعب الليبى.

وأضاف اونماخت، في تدوينة نشرتها السفارة الألمانية على حسابها الرسمي على فيسبوك، أنه قام بمناقشة المشاريع الجارية بجهاز النهر الصناعي بالإضافة الي التعاون المستمر مع الشركات الألمانية وكيفية تعزيزه في المستقبل.