عقيلة يشدد على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة للإشراف على الانتخابات

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جدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، لافتا إلى وجود

مع مجلس الدولة بالخصوص.

وقال عقيلة، في تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن عقيلة ذكر أن “هناك تفهمًا من المجتمع الدولي لذلك”.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارة عقيلة إلى بلدة الأبرق ولقائه مع عمداء بلديتي الأبرق والقيقب وعدد من المشايخ والأعيان والشباب في البلديتين والبلديات المجاورة.

وقال بليحق، إن عقيلة أكد على أن ليبيا غير قابلة للمساومة مهما كانت الظروف، وأنهم لن يألون جهدًا لخروج ليبيا من أزمتها.