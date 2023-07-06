| عقيلة يدعو النواب إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل لمناقشة مقترح لجنة “6+6”

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2023/07/06 على الساعة 12:55

: دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية في مقره ببنغازي يوم الإثنين المقبل 10 يوليو الجاري.

وستناقش الجلسة، التي ستعقد في الحادية عشرة صباحًا، مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، حسب الدعوة الرسمية الموجهة للنواب.

وكان عقيلة صالح، قد جدد تأكيده خلال لقائه أعيان منطقة الأبرق، “أن مجلس النواب أصدر القوانين التي على ضوئها يجري إجراء الانتخابات”.

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