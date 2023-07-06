تهدد بالنزول إلى الشوارع.. هيئة التدريس الليبية تتهم مستشاري دبيبة بالفساد

طالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بالتعامل مع ملف الإيفاد إلى الخارج بشكل شخصي، دون الاستعانة بمستشاريه، بعد تورطهم في الفساد.

وقال أعضاء هيئة التدريس في بيان لهم اليوم: “انقاذ الموقف يتطلب استصدار تعليمات مباشرة لوزارة التعليم العالي بإعداد تفويض مالي لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين، من أصحاب القرارات السابقة، وبشكل عاجل”.

وأضاف أعضاء هيئة التدريس: “كذلك إحالة القوائم الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير والمعيدين تمهيدا لاستصدار قرار بإيفادهم لاستكمال دراستهم العليا بالخارج، وفي حال التأخر، لسنا مسؤولين عن أي نتائج سياسية تترتب على النزول للشارع والمطالبة بالتغيير”.