بن شرادة: الأغلبية الصامتة من الشعب باتت تعوّل على إجراء الانتخابات للتخلص من الرموز السياسية الفاسدة

الوطن/رصد

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن تراجع دور النقابات منذ حقبة النظام السابق، أضعف قدرتها على التنظيم والحشد لأي مظهر احتجاجي على التعسف الذي قد يطال حقوق أعضائها.

وبين أن استهداف المشاركين من قبل مجموعات مسلحة خلال تنظيمهم وقفات ومظاهرات سلمية بالسنوات الماضية، يعد السبب الرئيسي في تفضيل كثيرين الاكتفاء بالتعبير عن غضبهم عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الفساد كافة، والأزمات التي أرقت معيشتهم وزادت من معاناتهم.

ولفت إلى أن التفاعل الافتراضي لا يعني إصابة الليبيين بالتبلد إزاء تكرار وقائع الفساد كما يحلو للبعض أن يردد، وإنما يعبر عن تخوفهم من الاستهداف، إلى جانب تعرضهم للإنهاك البدني والنفسي مما عاشوه في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن كثيرون من أرباب الأسر الليبية يعانون مشقة الجمع بين أكثر من وظيفة لتدبير النفقات، وهؤلاء غاضبون من استشراء الفساد، لكن لا وقت لديهم حتى للتعبير عن ذلك على (فيسبوك).

ويعتقد بن شرادة أن الأغلبية الصامتة من الشعب باتت تعوّل على إجراء الانتخابات كحل شامل ونهائي للتخلص من الرموز الفاسدة بالطبقة الحاكمة، لافتاً إلى التحديات التي تواجه الوصول لهذا الهدف، ومن بينها رفض القوى المسلحة إجراء الاستحقاق الانتخابي والتأسيس لميلاد الدولة المدنية؛ وذلك لتخوفها من المحاكمة على ما ارتكبته من جرائم طيلة العقد الماضي.