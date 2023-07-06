توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسيف

وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، مذكرة تفاهم، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تشمل برامج تدريب المختصين الاجتماعيين والنفسيين، في جوانب الدعم النفسي والاجتماعي ورعاية الطفولة.

وتركزت مذكرة التفاهم التي وقعت بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني وممثلة مكتب اليونيسيف في ليبيا ماري كونسلي، على برامج تدريب المختصين الاجتماعيين والنفسيين، في جوانب الدعم النفسي والاجتماعي ورعاية الطفولة، وتنفيذ خطة العمل متعددة السنوات لحماية الطفل والسياسة الاجتماعية التي أعدها خبراء من الجانبين، وغيرها من مجالات التعاون الخاصة بالطفل التي ستشمل مناطق البلاد كافة.

وأشادت وفاء الكيلاني بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق منها بالطفولة، مؤكدة أنّ توقيع هذه المذكرة ما هو إلا ثمرة من ثمرات التعاون بينهما الممتدّ طيلة السنوات الماضية.