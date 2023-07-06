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شركة الكهرباء الليبية: بدء أعمال صيانة خط نقل الطاقة “سرت _ راس لانوف”

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

بدأت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، بإجراء أعمال صيانة خط نقل الطاقة “سرت – رأس لانوف” جهد “220 ك. ف”

ووفقا لبيان نشرته الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن أعمال الصيانة تشمل تغيير عوازل عدد من الأبراج، وصيانة أسلاك من قِبل شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

وأمس الأربعاء، أشارت الشركة إلى تواصل أعمال مشروع محطة تحويل الكهرباء الهيرة «جهد 11/30 ك. ف» بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجفارة، وذلك لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتحسين أدائها في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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