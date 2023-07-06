“المقريف” يوجه بتوصيل الكتاب المدرسي إلى المؤسسات التعليمية بحلول العشرين من الشهر المقبل

الوطن| متابعات

تفقد وزير التربية والتعليم في الحكومة المنتهية “موسى المقريف” رفقة مدير مركز المناهج التَّعليمية والبحوث التربوية “كامل الويبة “، ومدير إدارة المتابعة برئاسة الوزراء الدكتور ” إيهاب الفيتوري”، ومدير إدارة المخازن بمركز المناهج التعليمية والبحوث التَّربوية الأستاذ ” أيمن ونيس” صباح اليوم وُصول شحنات الكِتاب المدرسي للمخازن الرئيسية بِتاجوراء.

واطلع المقريف خلال الجولة على عدد من نسخ الكتاب التي وصلت للمخازن خلال الأيام الماضية، والتي بلغ عددها 3 مليون نسخة حسب إفادة مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية الذي أكَّد أن جميع نسخ الكتاب المدرسي ستصل إلى المخازن بحلول الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وخلال الجولة، أعطى المقريف تعليماته بضرورة وصول الكتاب المدرسي إلى المؤسسات التعليمية بحلول العشرين من الشهر المقبل؛ ليتم توزيعه على التلامِيذ والطلاب مع انطلاق العام الدِّراسي القادم في الثالث من سبتمبر

وأضاف المقريف بأن هذا العام شهد وصول الكِتاب إلى المخازن في وقت قِياسي عن السنوات السابقة، ولم يُسجل منذ عِدَّة أعوام، موضحاً بِأنَّ الدورة المستندية الخاصة بتوفير التخصصات المالية لطباعة الكتاب عطلت طباعة الكتاب.

وأشاد المقريف بالشركات المحلية التي تولت هذا العام طباعة الكتاب، وتحملها المسؤولية، وَبدء تيسيرها لِدفعات الكتاب إلى المخازن تباعاً رغم عدم تسلُّمهم القِيم المالية لِتأخر تسييل الميزانية الخاصة بالكتاب إلى مركز المناهج.

بدوره، أكد مدير مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية الدّكتور “كامل الويبة” بأنَّ المركز هذا العام عَقد العديد من الجلسات الحِوارية، وورش العمل بِخصوص المناهج الدِّراسية بِحضور عَدد من أستاذة الجامعات الليبية، والمُعلِّمين والمختصين لتحديثها، وتنقيحها من الأخطاء الواردة فِيها.

وأضاف “الويبة” بأنَّ المركز عَقد هذا العام عِدَّة اِجتماعات مع وزارة التَّخطيط، ووزارة المالية وإدارة المُتابعة بِمجلس الوزراء، وإدارة المطبوعات بِوزارة الثقافة، ومصلحة الجمارك لحلحة الإجراءات، وضمان تسهيل وصول الكِتاب إلى مخازن الكِتاب.