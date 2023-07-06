ليبيا الان

السريري: خارطة الطريق لتشكيل حكومة مُصغرة مطلب شعبي وضروري

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو لجنة «6+6» عن مجلس الدولة، فتح الله السريري، أن خارطة الطريق لتشكيل حكومة مُصغرة، مطلب شعبي وضروري من أجل توحيد السلطة التنفيذية لإجراء الانتخابات.

وقال السريري، في تصريحات صحفية: “عمل الحكومة المُصغرة سيقتصر على تقديم الخدمات الأساسية، ولإشراف على الانتخابات من الناحية المادية والأمنية”.

وأضاف “النقاشات جارية حاليًا بين أعضاء “النواب والدولة” والأحزاب والقوى السياسية من أجل الوصول إلى توافق على خارطة الطريق، ومجلس النواب هو الجهة المخولة بإعطاء الشرعية والاعتماد للحكومة المصغرة بالتوافق مع مجلس الدولة، ومنحها ميزانية مؤقتة فقط لإجراء الانتخابات والإشراف عليها”.

الوسوم

الانتخابات خارطة الطريق لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك