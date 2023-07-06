السريري: خارطة الطريق لتشكيل حكومة مُصغرة مطلب شعبي وضروري

أكد عضو لجنة «6+6» عن مجلس الدولة، فتح الله السريري، أن خارطة الطريق لتشكيل حكومة مُصغرة، مطلب شعبي وضروري من أجل توحيد السلطة التنفيذية لإجراء الانتخابات.

وقال السريري، في تصريحات صحفية: “عمل الحكومة المُصغرة سيقتصر على تقديم الخدمات الأساسية، ولإشراف على الانتخابات من الناحية المادية والأمنية”.

وأضاف “النقاشات جارية حاليًا بين أعضاء “النواب والدولة” والأحزاب والقوى السياسية من أجل الوصول إلى توافق على خارطة الطريق، ومجلس النواب هو الجهة المخولة بإعطاء الشرعية والاعتماد للحكومة المصغرة بالتوافق مع مجلس الدولة، ومنحها ميزانية مؤقتة فقط لإجراء الانتخابات والإشراف عليها”.