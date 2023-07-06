ليبيا.. مركز الامتحانات يمنح تلاميذ الشهادة الإعدادية حق مراجعة أوراق الإجابة

أعلن المركز الوطني للامتحانات في ليبيا، اليوم الخميس، إطلاق خدمة عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات، لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي .

كما تُبين عملية عرض أوراق الإجابة الإجابات الصحيحة وعدد الدرجات المتحصل عليها التلميذ بالإضافة إلى الدرجات التعويضية إن وجدت .

وفي بيان رسمي، قال مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، إن المركز فتح عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات حتى يتمكن التلميذ من الإطلاع على أوراق الإجابة ومراجعة إجابته ومقارنتها بالإجابة الصحيحة .

وأضاف: “الطعون حق من حقوق التلاميذ وبامكان التلاميذ الآن الدخول للموقع عبر نفس رابط النتيجة، وهو متاح للجميع ومفتوح للإطلاع والمقارنة وأي تلاميذ لديه طعن يتوجه به إلى مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم ابتداً من اليوم الخميس الموافق ( 6 / 7 / 2023 ) إلى نهاية يوم الأحد الموافق ( 9/ 7 / 2023 ) علماً بأنه لن يتم قبول أي طعن بعد هذا التاريخ حتى يتم احالتهم للمركز الوطني للامتحانات للنظر والبت فيهم خلال يومين”.