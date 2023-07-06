السفارة الأمريكية تعلن تجهيز مطار سبها

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا الاحتفال بتجهيز مطار سبها بعد تقديم مساعدات للمساهمة في ربط جنوب ليبيا بباقي البلاد.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها احتفلت عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومع ممثلي المجالس البلدية، وممثلي المجتمع المدني، والقادة المجتمعيين بتجهيز مطار سبها.

وأضافت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قدمت لمطار سبها في إطار استراتيجية منع الصراع وتعزيز الاستقرار العشرية تجهيزات أرضية مهمة لتحميل وإنزال الأمتعة، ووسائل لنقل المسافرين، ووسيارة إسعاف لتحسين العمليات من أجل ربط أفضل لجنوب ليبيا بباقي البلاد.

وشددت السفارة الأمريكية على أن جنوب ليبيا يمثل منطقة محورية لجهود أولية متسلسلة تحت مظلة استراتيجية تعزيز الاستقرار والذي من شأنه أن يؤسس تدريجيا نحو تقدم عبر كامل ليبيا.