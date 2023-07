“فضيحة من العيار الثقيل”.. الكشف عن صور تثبت تورط قائد “فاغنر” في لعب “أدوار قذرة” في عدة دول من بينها ليبيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي؛ مداهمة منزل “يفغيني بريغوزين” قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية، والعثور على مجموعة صور وأسلحة إلى جانب مبالغ مالية وجوازات سفر مزورة.

وعثر على عدة صور لـ” بريغوزين” وهو يرتدي لباسا عسكريا لدول مختلفة، إحداها صورة له بـ”لحية طويلة” مرتديا لباس ضباط “القيادة العامة” التابعة لـ” حفتر” في محاكاة لقادة حفتر من التيار السلفي.

وأظهر مقطع فيديو وجود مبالغ مالية من العملات الأجنبية إلى جانب سبائك من الذهب وغرف تحكم تحتوى على أجهزة كومبيوتر يستخدمها “بريغوزين” في حملته للتضليل الإعلامي، وفق ما نشره موقع “روسيا اليوم”.

وتنشط مجموعة “فاغنر” العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ سنوات، وظهر نشاطها للعلن في ليبيا عام 2019، إبان عدوان حفتر على طرابلس.

ويقدر عدد عناصر “فاغنر” في ليبيا نحو 2000 مقاتل معظمهم من روسيا وشرق أوكرانيا وصربيا، إلى جانب عناصر من سوريا، يتخذون مواقع حيوية لتمركزاتهم كقاعدة القرضابية الجوية في سرت والميناء البحري وقاعدة الجفرة الجوية، وعدد من الحقول النفطية في الجنوب.

المصدر: موقع روسيا اليوم + موقع “أتلانتك كاونسل” الأمريكي

