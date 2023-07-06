رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لجلسة رسمية لمناقشة مقترح لجنة «6+6»

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي، يوم الإثنين المقبل 10 يوليو الجاري.

ووفقا للإعلان الجلسة، فإنه من المقرر مناقشة، مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».

وفي وقت سابق اليوم جدد عقيلة صالح، خلال لقائه أعيان منطقة الأبرق، التأكيد على أن مجلس النواب أصدر القوانين التي على ضوئها يجري إجراء الانتخابات.

ورغم ذلك يقول المجلس الأعلى للدولة إنه جهز مقترحا لخارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وسيجري عرضها في الجلسة العادية القادمة للمجلس الأعلى للدولة.