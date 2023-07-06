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“السريري” يؤكد أن النقاشات جارية من أجل الوصول إلى توافق على خارطة الطريق لتشكيل حكومة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/رصد

قال عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، إن خارطة الطريق لتشكيل حكومة مُصغرة مطلب شعبي وضروري من أجل توحيد السلطة التنفيذية لإجراء الانتخابات، مبينًا أن النقاشات جارية حاليًا بين أعضاء النواب والدولة والأحزاب والقوى السياسية من أجل الوصول إلى توافق على خارطة الطريق.

وأشار السريري إلى أن عمل الحكومة المُصغرة سيقتصر على تقديم الخدمات الأساسية، والإشراف على الانتخابات من الناحية المادية والأمنية

وأكد أن مجلس النواب هو الجهة المخولة بإعطاء الشرعية والاعتماد للحكومة المصغرة بالتوافق مع مجلس الدولة، ومنحها ميزانية مؤقتة فقط لإجراء الانتخابات والإشراف عليها.

 

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فتح الله السريري لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة الاستشاري

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الوطن الليبية

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