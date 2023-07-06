بلدي مصراتة: مدينتنا رائدة في كل المجالات ومهرجاننا الصيفي في أغسطس

سعيـاً من المجلس البلـدي للـرفع من المستـوى الاقتصـادي والخـدمـي والاجتمـاعـي والريـاضـي والثقـافـي ببلـدية، وبعـد اعتمـاده لمهرجـانٍ سنـوي تحت مسمـى مهرجان صيف مصراتة يُقـام خـلال شهـر أغسطس من كل سنـة.

عُقـد الخميس، اجتمـاع تنسيقـي بحضـور عميـد وأعضـاء المجلس البلـدي مصراتة، ورؤسـاء ومندوبـي بعض المؤسسـات والشركـات والمصـارف والمصـانع العـاملة داخـل نطـاق بلـدية مصـراتـة، ورئيس وأعضـاء اللجنـة المشرفـة علـى مهرجـان صيف مصـراتة بنسختـه الأولـى.

ستنطلق الفاعليات خلال الفتـرة (19_25) أغسطس لسنة 2023م، وذلك لمنـاقشة الترتيبـات اللازمـة وملاحظـات الجهـات الراعيـة، للبـدء في أعمـال التجهيـز والإعـداد.

يأتـي هـذا في أطـار التـأكيد على أهميـة تنـشيط المشـاركة بين القطـاعين العام والخاص، بغيـة عـودة الفائـدة على الجميع، وإظهـار المدينـة بالشكل المطلـوب، ترسيخـاً لكـونها رائـدة في كافـة المجـالات، حسب بيان المجلس البلدي.